Diğer
Kategoriler

Kayyum görevden alındı

Tunceli Belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınırken yerine Tunceli Valisi Osman Kaymak başkanvekili olarak atandı.

Kayyum görevden alındı

19 Ocak 2017 13:57

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden alınan Belediye eş başkanı Mehmet Ali Bul’un yerine Vali Yardımcısı Olgun Öner kayyum olarak atanmıştı. 17 Kasım 2016 tarihinden bu yana Vali Yardımcılığı'nın yanı sıra Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından bu görevden alınırken yerine Vali Osman Kaymak başkan vekili olarak görevlendirildi. Görev değişikliğine ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: kayyum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!