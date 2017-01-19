Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden alınan Belediye eş başkanı Mehmet Ali Bul’un yerine Vali Yardımcısı Olgun Öner kayyum olarak atanmıştı. 17 Kasım 2016 tarihinden bu yana Vali Yardımcılığı'nın yanı sıra Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Olgun Öner, İçişleri Bakanlığı tarafından bu görevden alınırken yerine Vali Osman Kaymak başkan vekili olarak görevlendirildi. Görev değişikliğine ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.