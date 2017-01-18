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Kayyumdan ‘barikat’ ve ’molotof’ çıkışı

İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz ay Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, “Bazen görüyorum, 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde molotoflarla, barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar, o çocuklarınıza sahip çıkın, bizler sahip çıkmaya kararlıyız” dedi.

Kayyumdan barikat ve molotof çıkışı

18 Ocak 2017 14:01

Kayapınar Belediyesince, kentte başarılı olan öğrencilere ödül vermek üzere Cegerhun Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kayapınar Belediyesi’ne kayyum olarak atanan ve aynı zamanda Kayapınar Kaymakamlığı görevini de yürüten Mustafa Kılıç, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin şarkı okuması ve şiir dinletisiyle devam etti.

“BELEDİYENİN KAYNAKLARI FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMIŞ"

Programda bir konuşma yapan Kayapınar Belediye Başkanı Kılıç, yaklaşık 1 ay önce belediye başkanlığı görevine atandığını hatırlattı. Yaptıkları çalışmalarda, belediye imkanları ve hizmetlerinin vatandaşın hizmetinden ziyade farklı saiklere kullanıldığını belirten Kılıç, “İçerisinde bulunduğumuz kültür merkezi daha farklı amaçlarla kullanılan bu kültür merkeziydi. Biz yapmış olduğumuz planlamalarla artık halkımızın hizmetine açacağız. Basından takip ediyorum, bir takım olumsuz propagandalar yapılmaya başlandı. Kaymakam, belediye başkanı geldi. Buradaki kültür merkezinin faaliyetlerini durdurdu, eğitim öğretim faaliyetlerini durdurdu diye antipropaganda yapmaya başladılar. Asla ve kata böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz tam tersine bu şehrin okuyan çocuklarına sahip çıkmaya ve bu şehrin kültürünü ayağı kaldırmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki gençlerimizin birçoğu sokakta yanlış hareketler içerisinde yer aldığı vakit şehrin geleceğinden kaygı duyacağımızı da biliyoruz. Velilerimizden özellikle istirham ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Bazen görüyorum, 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde Molotoflarla, barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar, o çocuklarınıza sahip çıkın. Bizler sahip çıkmaya kararlıyız. Yaptığımız projelerle zamanı geldiğinde göreceksiniz dışarıda çocuk görmeyeceğiz. Önceliğimiz gençlerimiz olacak” dedi.

“HALKTAN GAYRİ KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Kendisinin Diyarbakır’da acı görmekten usandığını kaydeden Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şahsım adına söylüyorum, ben bu şehirde acı görmekten usandım, sıkıldım, yüreğim acıyor artık. Ben biliyorum ki sizler de aynı düşünceyi paylaşıyorsunuz. Sizlerde aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Bu şehirde artık acıdan ziyade barışın kardeşliğin insanlığın ön plana çıktığı bir şehir olmasını istiyorum. Suikast girişimi ile anılmaktansa, yapmış olduğumuz hizmetlerle anılmayı tercih ederim. Bir kaygımız, bir çekincemiz bir korkumuz yoktur. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, halktan gayrı kimseden korkumuz yoktur. Biz bir takım yerlerin ismini değiştirmekten ziyade, oraları halka açıp, halkın faydasına ne şekilde hizmet sunabiliriz onun kaygısındayız, bizim herhangi bir tabela ile işimiz olmaz. Kürtçe bu yörenin ve ülkemizin bir zenginliğidir. Bizim asla ırkla dille ilgili bir problemimiz yoktur. Kürtçe kültürünü de canlandırmak için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Bunun üzerinden kimse farklı bir propaganda üretmesin, tam tersine biz onları kucaklamaya ve o kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz.”

Programın sonunda Kılıç ve beraberindekiler, başarılı öğrencilere hediyelerini verdi.

(Aydın Yorat/İHA)

Etiketler: Cegerhun Kültür Merkezi, İçişleri Bakanlığı, Kayapınar Belediyesi


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