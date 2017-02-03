Diğer
Kategoriler

Kayyumun talimatı ekipleri harekete geçirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediye Başkanlığı görevine atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı’nın kar yağışı sonrasında verdiği talimat ekipleri harekete geçirdi.

Kayyumun talimatı ekipleri harekete geçirdi

03 Şubat 2017 10:21

 Talimat doğrultusunda hareket eden ekipler 26 mahalle ve 43 mezra yolunda vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışma başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’nın talimatları ile harekete geçen ekipler kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için adeta seferberlik başlattı. Belediye başkanlığına ait tüm iş makineleri ile yollarda başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı 26 mahalle ve 43 mezra yolunun gece gündüz demeden açık tutulması için aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, yollarda biriken karları temizliyor. Ekiplerin temizlik yaptığı yollarda meydana gelen buzlanmalar ise tuzlama ekipleri tarafından tuzlanıyor. Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler hasta ve yaşlıların bulunduğu köylere öncelik vererek 112 acil servis ambulanslarına da öncülük yapıyor.

Kardan dolayı yolda kalan araçların da yardımına koşan ekipler, anında müdahale ettikleri araçları mahsur kaldıkları bölgeden çekerek hem vatandaşların ulaşımını rahat sağlamasına neden oluyor, hem de yolların kapanmasını önlüyor. 

Etiketler: kar, kayyum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!