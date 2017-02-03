Talimat doğrultusunda hareket eden ekipler 26 mahalle ve 43 mezra yolunda vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışma başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’nın talimatları ile harekete geçen ekipler kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için adeta seferberlik başlattı. Belediye başkanlığına ait tüm iş makineleri ile yollarda başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçeye bağlı 26 mahalle ve 43 mezra yolunun gece gündüz demeden açık tutulması için aralıksız çalışmalarını sürdüren ekipler, yollarda biriken karları temizliyor. Ekiplerin temizlik yaptığı yollarda meydana gelen buzlanmalar ise tuzlama ekipleri tarafından tuzlanıyor. Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler hasta ve yaşlıların bulunduğu köylere öncelik vererek 112 acil servis ambulanslarına da öncülük yapıyor.

Kardan dolayı yolda kalan araçların da yardımına koşan ekipler, anında müdahale ettikleri araçları mahsur kaldıkları bölgeden çekerek hem vatandaşların ulaşımını rahat sağlamasına neden oluyor, hem de yolların kapanmasını önlüyor.