Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan kadın, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim Pazar günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Ayşe Ün, yolun diğer tarafındaki araçtan mont almak için karşıya geçmek istedi. Bu sırada diğer şeritten gelen Atilla T., idaresindeki 16 LEF 49 plakalı otomobil Ün’e çarptı. Yapılan müdahalenin ardından Ün, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ün, 1 haftalık tedavinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada, sol taraftan gelen araçların geçmesinin ardından Ün’ün, karşıya koşarak geçmek istediği görülüyor. Bu sırada sağ taraftan gelen bir araç, Ün’e çarpıyor. Ün, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükleniyor. Ayrıca Ün’ün Orhaneli’nde yaşadığı ve Yunuseli’nde oturan oğluna ziyarete geldiği öğrenildi. Ün, Orhaneli ilçesinde toprağa verildi.

Ölen kadının yeğeni Hakan Balı, “Halam, birkaç günlüğüne Orhaneli’nden Bursa’ya gelmişti. Yolun karşısına araçtan montunu almak için geçecekti. Bu sırada karşı şeritten hızla gelen bir araç ona çarptı. Kendisi kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Biz sürücüden şikayetçiyiz. Sürücü, polise otobüsün arkasından çıktığı için görmedim ve çarptım demiş. Güvenlik kamerası görüntüleri ortada. Görüntülerde bir otobüs falan gözükmüyor. Çarpan aracın hızlı geldiği gözüküyor. Halamın ölümüne sebebiyet veren şahıstan şikayetçiyiz” dedi.

“Kaza kızının gözü önünde oldu”

Kazayı anlatan Balı, “Kaza olduğu sırada halamın kızı bizim dükkanımızdaymış. O kazayı görmüş. Ama onun ifadesi alınmamış” diye konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker