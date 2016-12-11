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Kaza geçiren tır sürücüsü öldü, firma yetkilileri çimento peşine düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, çimento yüklü tır bariyerlere çarparak refüje devrildi.


11 Aralık 2016 14:29

Sürücü, tır içerisinde sıkışarak feci şekilde can verirken, kaza yerine gelen firma yetkililerinin çimentolarındökülmemesi için çaba sarf etmesi, akıllara "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" sözünü getirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Bucak ilçesinden aldığı çimentoyu, Alanya Kuşyuvası'na götürmekte olan Ali Rıza Korur’un kullandığı 07 GVU 78 plakalı çimento yüklü plakalı tır, Manavgat’a 30 kilometre mesafede bulunan bir petrol istasyonunun önündeki bariyerlere çarparak refüje doğru yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ali Rıza Koru feci şekilde can verdi.

Firma yetkilileri çimento derdine düştü

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen firma yetkililerinin, tırın arkasındaki tankerinin zarar gören bölgelerini çimentolar dökülmemesi için çevreden buldukları malzemelerle kapatmaya çalışmaları dikkat çekti. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak feci şekilde yaşamını yitiren tır sürücüsü Ali Rıza Korur’un cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Korur'un cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi. 

Arif Kaplan
ANTALYA 


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