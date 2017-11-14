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Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyreden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaza sonrası alev alan aracın içinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

14 Kasım 2017 07:15
Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, saat gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinden Havaalanı istikametinde seyreden 06 CIG 78 plakalı otomobil, sürücüsü Vural K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ufuktepe Mahallesi yol ayrımına 50 metre kala sağ şeritte ilerleyen 06 PDL 09 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ön kısmı hurda yığınına dönen otomobilin motor kısmından alevler yükselirken araç sürücüsü de hareketsiz yatmaya başladı.

Olayın ilgililere bildirilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vural K.’yı araç içerisinden çıkartan ekipler, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri, otomobilin etrafını şerit çekerek kapattı. Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Kazanın etkisiyle yolun iki şeridi bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Vural K.’nın cansız bedeni kaza yerinde yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, kaza, yangın

 

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