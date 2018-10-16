Kaza süsü verilmiş minibüsten çıktı!

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Silvan karayolu Üçyol mevkisinde KOM Şube Müdürlüğü destekli şok yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Bugün gerçekleştirilen çalışmada, bir çekici üzerinde kaza yapmış halde yüklü olarak bulunan araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, aracın zula diye tabir edilen kapalı yerlerinde yapılan ayrıntılı incelemede, 25 paket halinde satışa hazır toplam 27 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alındı, 2 şüpheli de gözaltına alındı.