Kaza yapan araçtaki arılar korku saçtı

Jandarma ekipleri araçları durdurup sürücüleri camları kapatmaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin’den Ardahan’a gitmekte olan Nurullah Delioğlu yönetimindeki 08 YA 274 plakalı arı kovanı yüklü panelvan, sabah saatlerinde Olur ilçesi Tekeli köyünde menfezin üzerinden dereye uçtu. Kazada Nurullah Delioğlu (35) ve araç içerisinde bulunan babası Mehmet Delioğlu (59) hafif yaralı olarak araçtan dışarı çıktıklarında etrafa saçılan kovanlardan çıkan arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine getirilerek ilk tedavilerinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve Yolboyu köyü imamı Hakkı Çalışkan maske giyerek kovanları bir araya toplamaya çalıştı.

Jandarma ekipleri araçları durdurup camlarını kapatarak geçmelerini söyledi.

Dursun Murat Aydın

