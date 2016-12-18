Kazada otomobillerden birinin alev alması üzerine yaralı sürücüler, canlarını kurtarmak için yolun karşısına can havliyle kendilerini attı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Zümrüt Kent Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 BR 584 plakalı otomobil kavşaktan dönmek üzere olan 21 FT 920 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüleri çarpmanın etkisiyle yaralandı. 21 BR 584 plakalı otomobilin LPG’li olmasıyla nedeniyle bir anda alev aldı. Otomobil içerisinde yaralı olan sürücüler can havliyle kendilerini yolun karşısına atarken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye erleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücüler ise ambulanslarla bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Bir süre kontrollü olarak trafiğin sağlandığı caddede otomobillerin çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.