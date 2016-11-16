Kaza, saat 23.00 sıralarında Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 CZV 75 plakalı TIR, Mevlana Caddesi üzerinde bulunan tramvay yoluna girdikten sonra cadde ortasında yolu ayıran taş dubalara çarptı. Yere sabit olan taş dubaları parçalaya parçalaya giden TIR sürücüsü daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın olduğu sıralarda bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, kaçan TIR şoförünün peşine düştü. Kaza sonrası yağ akıtmaya başlayan TIR’ın arkasından giden zabıta ekipleri, yoldaki yağ izlerinden TIR’ı merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Cemil Çiçek Caddesi kavşağında yol ortasında arıza yapmış halde buldu.

Aracında su şişesine doldurduğu içkiyi içmeye devam etti

Sürücünün alkollü olduğunu anlayan zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada aracından inen TIR şoförü Zeki K., gazetecilerin “Kaza nasıl oldu. Alkollü müsünüz? Kazayı nasıl yaptınız? sorularına yüzünü kapatarak “Bilmiyorum. Hayır” diyerek cevap verdi. Daha sonra soruları yanıtsız bırakan alkollü sürücü, aracına binerek beklemeye başladı. Bu sırada elinde bulunan pet şişeden su içen TIR sürücüsü daha sonra pet şişenin içerisine çam şişedeki içkiyi döküp içti. Polislerin gelmesini aracının içerisinde bekleyen TIR sürücüsü, bir süre aracında bir şeylerle uğraştı. Bu sırada kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün ağabeyi, kaza yapan kardeşini araçtan indirerek tepki gösterdi. Aşırı derece alkollü olan TIR sürücüsü daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından alkol muayenesi için hastaneye götürüldü. TIR şoförünün Samsun'dan yüklediği yükle Konya'ya geldiği ileri sürüldü.

Kaza sonrası TIR şoförüne alkollü araç kullanmaktan ve kamu malına zarar vermekten cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Ahmet Ataş