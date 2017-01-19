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Kazablanka’da kapatılan FETÖ okulları mahkemelik oluyor

Kazablanka’nın Lisasefe mahallesinde bulunan Muhammed Fatih (Gülen okulları) okul aile birliği ve öğrenci velileri, okul yöneticilerini dolandırıcılıktan mahkemeye verme kararı aldı.

Kazablankada kapatılan FETÖ okulları mahkemelik oluyor

19 Ocak 2017 14:46
Kazablanka’da kapatılan FETÖ okulları mahkemelik oluyor - Tıkla İzle

Veliler çocuklarının uğradığı manevi zararlarının tazmin edilmesi, okul sahip ve yöneticilerin Faslılarla değiştirilerek eğitime devam edilmesi teklifinde bulundu.

Veliler adına konuşan Süleyman Buslimi, okulların kapatılarak öğrencilerin başka okullara dağıtılma kararının iptal edilmesi, bunun yerine okul sahiplerinin ve yönetiminin Faslı yöneticilerle değiştirilerek okullarda eğitime devam edilmesi için idari mahkemeye dava açmaya karar verdiklerini söyledi. Veliler ayrıca uğradıkları zararların okul sahipleri ve yöneticiler tarafından tazmin edilmesini istediler. 


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