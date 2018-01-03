Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Ordu'nun Ünye ilçesindeki tünelde 25 Kazım'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yalçın D.'nin kullandığı tır, Yusuf Soytürk idaresindeki kamyonet ile İslam Karakoç yönetimindeki forklifte çarpmış, kazada forklift sürücüsü İslam Kocakoç kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Yusuf Soytürk ise ağır yaralanmıştı.

Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen evli 4 çocuk babası 38 yaşındaki Yusuf Soytürk yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

