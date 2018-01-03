Diğer
Kategoriler

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 15:06

Kaza, Ordu'nun Ünye ilçesindeki tünelde 25 Kazım'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yalçın D.'nin kullandığı tır, Yusuf Soytürk idaresindeki kamyonet ile İslam Karakoç yönetimindeki forklifte çarpmış, kazada forklift sürücüsü İslam Kocakoç kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Yusuf Soytürk ise ağır yaralanmıştı.
Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen evli 4 çocuk babası 38 yaşındaki Yusuf Soytürk yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç