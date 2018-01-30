Kazada alev alan LPG'li otomobildeki 5 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı

Edilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sırasında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi D-400 karayolu Soğucaksu Köprüsü yakınında meydana geldi. Suriye uyruklu S.M. idaresindeki 44 ES 872 plakalı minibüs, M.E.’nin kullandığı 07 J 0035 plakalı hafif ticari araç, H.O. yönetimindeki 34 BJ 8372 plakalı ticari araç, K.S.’nin kullandığı 64 SC 436 plakalı otomobil ve Kani Çetin’in idaresindeki 07 LZ 347 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle savrulan Kani Çetin idaresindeki LPG’li otomobil alev almaya başladı. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Vatandaşlar ise yanan araçtakileri çıkarmak için seferber oldu. Kapıları açılmayan aracın camını kıran vatandaşlar içerideki 5 kişiyi çıkardı. Savaş alanına dönen yolda trafik polisleri güvenlik önlemi aldı. D-400 karayolu ise yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapatıldı. Tamamen yanan otomobil yolun ortasından itfaiye ve vatandaşlar tarafından kenara çekildi. Kazaya karışan diğer 4 araç ise sürücüleri tarafından kenara çekildi. Kazada minibüste bulunan yolculardan Muhammet İsa da hafif yaralandı. Şans eseri diğer araçtaki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yerinin temizlenip yıkanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"Kızın saçları yanmıştı"

Kazaya karışan aracın sürücülerinden Hüseyin Orhan, “ Yolumda gidiyordum. Minibüs beyaz araca vurdu. Minibüsün çarptığı araç yanmaya başladı. İçinde 4 kişi vardı, küçük kızı son saniyelerde çıkardık. Saçları yanmıştı” dedi.

"5 kişi yanabilirdi"

Yangının yakınında işletmesi bulunan Erhan Gömen, “Büyük bir gürültü oldu. Hemen dışarı çıktık araç yanıyordu, çalılıkların arasından geçtim. Araba yanıyordu. Aracın içinde 3 çocuk vardı. Camları kırdık, şoförü çıkardık. Bir kız aracın içindeydi, onu çıkardık. Biz kurtarmasak 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Hiçbiri çıkamadı. Araba kilitlendi, çıkamadılar. Camı kırdık camdan çıktılar. 5 kişi cayır cayır yanıyordu. Bugün beş kişiye bu araç mezar oluyordu.” diye konuştu.

İsa Akar