Kazada koparak yola fırlayan tırın sürücü kabininden sağ çıktı

Kaza, TEM otoyolunun Düzce Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Sabri Güner idaresindeki 55 K 1252 plakalı tır, aynı yönde seyreden Mehmet Rıza Acar yönetimindeki giyim eşyası yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sabri Güner’in kullandığı tırın şoför mahali araçtan koparak yola fırladı. Hurdaya dönen şoför mahallinde bulunan sürücü ise hafif yaralı olarak kazadan kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsünü Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldız

