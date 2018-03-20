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Kazadan sonra sürücü buhar oldu

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra önündeki otomobili hızla çarpan engelli plakalı aracın sürücüsü adeta buhar oldu. Polis ve jandarma ekipleri kazadan sonra kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kazadan sonra sürücü buhar oldu

20 Mart 2018 02:26

Kaza gece yarısı Aydın-İzmir Karayolu Kızılcaköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye İncirliova istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 09 ABY 53 engelli plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklemekte olan Mehmet Yıldırım yönetimindeki 09 TM 158 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Kazadan sonra karayolu adeta savaş alanına dönerken 09 TM 158 plakalı otomobilin arka koltuğunda bulunan Kübra Yıldırım ve Medine Uzun yaralandı. Kazaya neden olduğu belirtilen ve önündeki otomobile çarpan 09 ABY 53 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kimseye rastlanmazken ekiplerin uzun uğraşına rağmen otomobilin sürücüsüne rastlanamadı. Sürücüsü bulunamayan otomobilin arka koltuğunda ise aşırı derece alkollü bir erkek yolcu da çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

Sürücü tüm aramalara rağmen bulunamadı
Kazadan sonra çevrede yapılan tüm aramalara rağmen 09 ABY 53 engelli plakalı otomobilin sürücüsü bir türlü bulunmadı. Çevre sakinleri alkollü olduğunu öne sürdükleri araç sürücüsünün kazadan sonra otomobilin direksiyon koltuğundan kalkıp bölgeden kaçarak uzaklaştığını belirtiler. Tüm aramalara rağmen çevrede bulunamayan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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