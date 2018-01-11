Kazağının koluna gizlediği bıçakla dehşet saçtı!

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi'nde yaşandı. İki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Harun A., kardeş olan Kamuran ve Sinan Gezmiş’i bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahale edilen yaralılardan Kamuran Gezmiş hayatını kaybetti.

Hastaneye bıçakla gitti

Hastaneye giden aile acil serviste sinir krizleri geçirerek görevlilere zor anlar yaşattı. Yaşanan olay nedeniyle hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kardeşinin öldüğünü öğrenen Şükrü G. ise kazağının koluna gizlediği bıçağı birden çıkarınca korku ve panik yaşandı. Sivil polisler, şahsa müdahale ederek elindeki bıçağı almayı başardı. Yare yatırılan şahıs etkisiz hale getirilirken olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşı hastaneye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Öte yandan, iki kardeşten birini öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen Harun A.'nın polis tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Kaya

