Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki Şahin Apartmanı'nın kazan dairesinde bakım çalışması yapıldığı sırada yakıtın alev alması sonucu yangın çıktı. İşçilerin terk ettiği kazan dairesinden çıkan dumanların apartmanın giriş katındaki iş yerine girmesi sonucu burada çalışan 4 işçi dumandan etkilendi. İş yerinde çalışanlar panik yaşarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Adem Karagöz

HATAY