Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının sahada iyi mücadele ettiğini söyledi.

Golü yiyene kadar sahada çok iyi bir oyun oynadıklarını kaydeden Korkmaz, “Kendi sahamızda gole kadar iyi oyun vardı. Sonradan oyunda biraz bocaladık. Oyunun genelinde hakim olmaya çalışan, pozisyona girmeye çalışan takım vardı. Rakipte iyi mücadele etti. Kora kor bir mücadele vardı. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim gibi takımlar için iyidir” diye konuştu.

İsa Akar - Sabri Çağlar

