Kazaya karışan inek 18 aydır rehabilitasyon merkezinde bakılıyor

Kentte, 18 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda Erdal Dumlu'nun kullandığı araç, Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, hasar gören araçtaki Erdal Dumlu'nun eşi Selma Dumlu'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Selma Dumlu'nun kolu kaldırıldığı hastanede alçıya alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede buzağının sahibini aramaya başladı.

"Buzağı sahibi ceza almamak için ortaya çıkmadı"

Kazanın yaşandığı mahalle ve çevresindeki aramalara rağmen, bilgilerinin yer aldığı küpesi de olmayınca buzağının sahibine ulaşılamadı. Buzağı sahibinin araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle ceza almamak için hayvanına sahip çıkmadığı kanaatine varan polis de Cumhuriyet Savcısının bilgisi dahilinde yaralı hayvanı muhafaza altına aldı.

Polisler daha sonra ineği tedavisi için Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada emanete alınan buzağı, Veteriner Hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Bu süreçte Dumlu çifti, mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete ve savcılığa müracaat ederek buzağıyı kazaya sebebiyet verecek şekilde serbest bırakan sahibinden davacı ve şikayetçi oldu.

"Soruşturma başlatıldı"

Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı, buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar yediemin tayin edilen belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetim altına alınmasını kararlaştırdı.

Bu kararın ardından inek, yaptırılan ahırda belediye görevlilerince özenle besleniyor. Zaman zaman barınağın bahçesinde tel örgülerle çevrili alanda dolaştırılan inek, yaklaşık 18 aydır yaşamını burada sürdürüyor.

İneğin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, ineğin adli süreç dolayısıyla barınakta bakıldığını belirterek "Dana yaklaşık 18 ay önce trafik kazasında kaburgaları kırık yaralı halde barınağımıza geldi. Tedavisini yaptık. Barınağımızda yaşamını sürdürüyor. Küpesiz olduğu için, sahipsiz hayvan olduğu için barınağımıza geldi" dedi.

"Trajikomik olay "

Erzurum Barosu avukatlarından Erhan Topçu ise olayın hukuki sürecine değinerek, "İlginç bir hukuki sorun, şöyle ki bir ineğin araca çarpmasıyla oluşan olayla karşı karşıyayız fakat olayımızda sadece araç sahibinin mağduriyeti görülmekte, burada ineğin mağduriyeti de göz önüne alınmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları kadar korunmalı ve kanunlarda gerekli düzenleme yapılmalı" diye konuştu.

Olayda hayvanın sahibinin bulunamadığını, eşya olarak gözüken ineğe de dava açılamayacağını anlatan Toğçu, şunları kaydetti:

"Daha önce karşılaşmadığımız trajikomik bir durum söz konusu. Hayvan yaklaşık 2 yıl önce trafik kazası sonucu, trafik kazasına sebebiyet vermesi neticesinde koruma altına alınmış ve soruşturma başlatılmış. Yani hayvanla alakalı bir soruşturma söz konusu. Kanundan bahsedecek olursak bilme ve isteme unsurunu aramaktadır suç unsuru teşkil edebilmesi için bir olayın. Hayvanın bilme ve isteme unsuru iradesi olmadığı için söz konusu olamaz. Bu nedenle de soruşturma açılması trajikomik bir olay."