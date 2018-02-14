Diğer
Kategoriler

Kazazedelerin biri hastaneye kaldırılırken diğeri kaçtı

Aydın’da gece yarısı yoldan çıkan bir motosikletteki iki kişiden biri hastaneye kaldırılırken, diğer kişi kayıplara karıştı. Polis, kaza yapan motosikletteki PKK terör örgütünün sözde bayrağının renklerinden oluşan bez parçası ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazazedelerin biri hastaneye kaldırılırken diğeri kaçtı

14 Şubat 2018 08:53

Kaza önceki gece yarısı Aydın E-87 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üzerinde plaksı bulunmayan bir motosikletin Umurlu istikametinden Aydın istikametine seyir halinde iken yoldan çıkıp kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kaza yapan ve durumu ağır olan bir şahsı hastaneye kaldırırken aynı motosiklette bulunan diğer erkek şahıs ise hastaneye gitmek yerine ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru kaçtı.

Polis kazadan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, kaza yapan motosiklette bulunan PKK terör örgütünün sözde bayrağının renklerini taşıyan bez parçası dikkat çekti. Motosikletin N.K. adına kayıtlı olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç