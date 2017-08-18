Kazdağı Ekofest başladı

Kazdağı Ekofest 2017, bu yıl Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesinin Narlı Mahallesi Darıdere Tabiat Parkı mevkisinde gerçekleştiriliyor. Ekofest’e yaklaşık 150 çadırda 300 kişi konaklamalı, günübirlik ise yaklaşık bin kişi katılıyor.

Festival, 2014 yılında Mıhlı Çayı üzerinde kurulması planlanan barajın çevreye etkisine dikkat çekmek amacıyla su temalı “Dereler Özgür Akacak”, 2015 yılında ise ekosistem içerisinde ormanların önemine dikkatleri değinmek üzere ağaç temalı, “Orman Gibi Kardeşçesine” sloganı ile gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz yıl ara verilen Ekofestival bu yıl “Toprak” temasıyla, “Hayat Topraktan Doğar” sloganıyla Çanakkale, Edremit, Küçükkuyu Belediyeleri’nin yanı sıra Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Kazdağı Ekofest 2017'nin festival programında, çeşitli spor etkinlikleri, atölyeler, paneller, söyleşiler, dinletiler ve konserler yer alıyor.

Programda ayrıca çocuk ve yetişkin yogası, taichi, reiki-meditasyon, doğa yürüyüşü, voleybol gibi spor etkinlikleri de katılımcıları bekliyor. Festival programı kapsamında atölyelerde çamur ve seramikler, geri dönüşümden çocuk oyuncakları, ahşaptan oyuncaklar ve arkadaş bilekliği yapımı, ağaç gözlem turu ve ekosistem inceleme turları ile masal çemberi oluşturulması yer alıyor.

Edremit Belediye Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) Başkanı Cahit İnceoğlu festivale konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, çevrenin, toprağın, suyun ve havanın insan yaşamı için önemine değindiler.

Emrah Elmas

