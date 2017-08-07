Kazım Koyuncu kitabı Gürcü diline çevrildi

Karadeniz müziğinin öncülerinden olan ve 12 yıl önce kanser hastalığından vefat eden Kazım Koyuncu’nun hayatından bazı kesitler anlatan ‘Didou Nana’ kitabı Gürcüce diline çevrilerek Gürcistan’da satışa sunuldu. Karadeniz Bölgesi’nin tarihini, kültürünü, efsanelerini ve önemli isimlerini ele alan eserleriyle tanınan ve bugüne kadar basılmış 27 kitabı bulunan Ordulu yazar Birol Öztürk, iki yıl önce yazdığı ‘Didou Nana’ kitabı büyük ilgi gördü. Gürcistan Batum Üniversitesi desteğiyle Gürcü şair-yazar Yaşa Tandilava tarafından Gürcü diline çevrilen 120 sayfalık kitap, Gürcü kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Önümüzdeki haftalarda ise Gürcistan Batum Üniversitesi tarafından kitabın tanıtım ve imza günü düzenlenecek.

17 yıl boyunca Ordu Ticaret Borsası’nın genel sekreterliğini yapan ve bugüne kadar 27 kitabı yayınlanan Ordulu yazar Birol Öztürk, Kazım Koyuncu’nun hayatından ve duygu dünyasından kesitler alarak yazdığı ‘Didou Nana’ kitabının ilk baskısını 2015 yılında yaptıklarını ve bugün üçüncü baskısının yapıldığını aktardı. Birol Öztürk, “Ben bu kitap ile Kazım Koyuncu’nun duygu dünyamdaki karşılığını bulmaya çalıştım, bendeki izdüşümünü bulmaya çalıştım. Bu formatta bir kitap hazırladım. Kitabın Türkçe kitabın ilk baskısını 2015 yılında yaptım. Bugün ise 3. baskısı yapıldı. Sonra Kazım Koyuncu’nun Gürcistan’da çok sevildiğini öğrendik. Yayıncımız oradaki ilişkilerini kullanarak konuyu onlara aktardı. Gürcistan Batum Devlet Üniversitesi desteğiyle Gürcüceye çevrilerek kitap yayınlandı. Artık Kazım Koyuncu’nun kitabı Gürcistan’da okunuyor ve satılıyor” dedi.

Metin Akyürek

