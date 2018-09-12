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Kdz. Ereğli Belediyespor 3. Tura yükseldi

Kdz. Ereğli Belediyespor 3. Tura yükseldi
Kdz. Ereğli Belediyespor 3. Tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda 1074 Çankırıspor engelini 3-2 ile geçen Kdz. Ereğli Belediyespor, 2.tur maçında da sahasında konuk ettiği 3. Lig takımı Gebzespor’u Ozan Aydın ve Koray Kurt’un golleri ile 2-1 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Şehit Vefa Karakurdu Satadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya istekli ve arzulu başlayan Kdz.Ereğli Belediyespor'un 18.dakikada Burak Toker ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayılırken, eflatun beyazlılar, 37.dakikada Ozan Aydın'ın golü ile öne geçti.45.dakikada Koray Kurt ile 2-0'ı bulan ve devreye 2-0'ın avantajı ile giren Kdz.Ereğli Belediyespor,90.dakikada Gebzespor'un Turgay Keleş ile bulduğu gole engel olamasa da sahadan 2-1'lik galibiyet ve turla ayrıldı. 

Kdz. Ereğli Belediyespor, 25-26-27 Eylül tarihlerinin birinde önümüzdeki günlerde çekilecek kura sonucu belli olacak rakibi ile yine kura ile belirlenecek iç yada dış sahada 3.tur maçı oynayacak.

Eflatun beyazlılar ayrıca 23 Eylül Pazar günü sat 15.00'de 2018-2019 sezonu ilk maçında sahasında Hendek Belediyespor'u konuk edecek. 

Vedat Kılıç

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