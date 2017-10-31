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Keçileri kaçırtan yolculuk

Samsun’da köyden aldığı keçiyi minibüsün üstüne bağlayan vatandaş, kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. İşkence gibi yolculuk kameralara yakalandı.

Keçileri kaçırtan yolculuk

31 Ekim 2017 10:48
Keçileri kaçırtan yolculuk - Tıkla İzle

Hayvanlara karşı yapılan eziyetin yeni bir boyutu, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Duyarsız bir vatandaşın köyden aldığı keçiyi şehir merkezine getirmek için kullandığı yöntem, akıllara durgunluk getirdi. Keçiyi minibüsünün üzerindeki port bagaja boyun ve ayak kısmından bağlayarak kilometrelerce yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Mola vermek için duran ve görüntülendiğini anlayınca da hızla aracına binerek kaçmaya çalışan vatandaş, gazetecilerin sorduğu soruları da cevapsız bıraktı. Keçiyi teslim etmek için bir eve gelen vatandaş, küçük bir çuvalın içerisine koyduğu, ön-arka ayaklarından ve boyun kısmından bağladığı keçiyi çözerek minibüsten aşağıya indirdi. Keçinin acı içerisinde çıkardığı seslere aldırış etmeyen vatandaş, habercilerin ısrarlı soruları üzerine tepki göstererek, aracına binip hızla uzaklaştı.  

Şahin Binici - Kenan Akyüz

Etiketler: keçiler, Samsun

 

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