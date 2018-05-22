Keçiörengücü Afyonspor maçı canlı izle skor takip | Keçiören Afyon kaç kaç?

Keçiörengücü Afyonspor maçı canlı skor takip detayları ile karşınızdayız. TFF 2’nci Lig play-off yarı finali ilk karşılaşmasında taraftarı önünde ilk maçta Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen Afjet Afyonspor, Başkent ekibine konuk oluyor. Kırmızı Grup’ta normal sezon içerisinde şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefine ulaşamayan Afyon, final için kazanmak zorunda. Beraberlik ise Keçiörengücü’ne yarıyor. Peki, Keçiörengücü Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar bu sayfada...

KEÇİÖRENGÜCÜ AVANTAJLI TARAF

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden iki takımdan Afjet Afyonspor ligin 70 puanla Hatayspor ve Menemen Belediyespor'un ardından 3. sırada tamamladı. Diğer yandan Keçiörengücü ise 64 puanla 5. sırada yer aldı.

Keçiörengücü - Afjet Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Aktepe Stadı’nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmazken, futbolserverler zorlu maçı haberimiz üzerinden canlı skor olarak takip edebilecekler.

Taraftarı önünde ilk maçta Keçiörengücü’ne 1-0 yenilen Afjet Afyonspor, Başkent ekibine konuk oluyor. Kırmızı Grup’ta normal sezonda şampiyonluk mücadelesi veren ancak hedefe ulaşamayan Afyon, final için kazanmak zorunda. Beraberlik Keçiörengücü’ne yarıyor.