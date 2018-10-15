Kedileriyle çöp evde yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Karacabey Belediyesi mobil ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine Karakoca Mahallesi'nde ikamet eden Esma Ülker'in evine gitti. Mobil başkan ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşırıp, Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem ve Karakoca Mahalle Muhtarı Mümin Özdemir ‘e haber verdi. Durumu yerinde gören Çiğdem, muayene ettiği yaşlı kadının hastaneye kaldırılmasının gerektiğini belirtti.



Uygunsuz şartlarda hayatını idame ettiren Esma Ülker'i ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hemen hastaneye kaldırılması için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını sağladı. Kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi Palyatif Bölümü'nde Esma Ülker'i ziyaret eden Başkan Özkan, “Hijyenik olmayan şartlarda yaşayan teyzemizin hastaneye yatırılmasını sağladık. Burada bütün bakımları yapıldı. Tedavisi bittikten sonra bakımevine yerleştirilecek. Bundan sonraki hayatına temiz ve güzel şartlarda devam edecek” dedi.