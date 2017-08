Kefir tüketin uzun yaşayın

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ana maddesi süt olan ama sütten daha faydalı mucizevi besin kefir, her yaşta her kesin güvenle tüketebileceği besinlerden biridir” dedi.

Kefirin yoğurttan daha besleyici olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç “Çünkü protein, temek mineraller ve B vitaminini kapsar.B1,B12 ve K vitaminleri yönünden de zengindir. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde sağlıklı bir sinir sisteminin temelini oluşturur. Aynı zaman da iyi bir fosfor kaynağıdır. Tok tutma özelliği de bulunan kefir aynı zamanda kilo da aldırmaz. Besin değeri oldukça yüksektir ve sindirimi kolay bir içecektir. Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve menopoza giren bayanlar hiç tereddüt etmeden kefir tüketebilirler. Kefir, esasen Kafkasya’da yapılan yöresel bir içecektir. Ama artık adını Dünya’ya duyurmaya başlamıştır” diye konuştu.

Gençlik sırrının, uzun ve sağlıklı yaşam iksiri olan kefirin neredeyse her derde deva olduğunu kaydeden Enç, “Bebekleri de metabolik hastalıklardan uzak tutmanın en doğal yollarından biri de kefirdir. Faydaları saymakla bitmeyen bu eşsiz içecek, bağırsakların dostudur. Bağırsaklarımızda 1,5-2 kilogram bakteri ve mantar bulunmaktadır. Sindirim sistemindeki mikroorganizmalar da faydalı ve zararlı diye iki gruba ayrılır. Faydalı mikroorganizmalara ’probiyotik mikroorganizmalar’ denir. Probiyotiklerin faaliyetleri karaciğerimiz kadar önemli etkiye sahiptir ve yeterince tüketildiğinde bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaların bağırsak duvarına yapışma ve yayılmasını engeller. Bağırsaktaki sağlıklı mikroorganizmaların dengesinin bozulması birçok hastalığa neden olur. Doğru beslenme şekliyle sindirim kanalının sağlığı korunmalıdır. Bunun için de probiyotikleri muhakkak yeterli miktarda tüketmeliyiz. Kefir, en etkili probiyotik bakteri içeren besindir ve içindeki yararlı bakteriler bağırsak sisteminin güçlenmesinde devasa bir etki gösterir. Bağırsaktaki yararlı bakteri ve mantarların sağlıklı şekilde çoğalabilmesini ve yararlı olabilmesini sağlar. Düzenli kefir kullanımında bağırsaklar çalışır, bağırsak bozuklukları ortadan kalkar, şişkinlikler azalır ve daha sağlıklı bir sindirime sahip olunur. Sağlıklı bir bağırsak sistemi sağlıklı ve hastalıksız bir vücut demektir” ifadelerini kullandı.



Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç iştahsızlık, uykusuzluk, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerji gibi durumlara da iyi gelen kefirin bebeklerin besinlerden alacağı vitamin ve mineralleri daha kaliteli alınmasına da yardımcı olduğunu bu nedenle de bebek beslenmesinde de önemli rol üstlendiğini sözlerine ekledi.