Kelebek hastası çocuklara yardım eli

Sosyal belediyecilikte çığır açan Van Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Özalp’e bağlı Çalımlı Mahallesi’nde yaşayan 10 nüfuslu Karakoç ailesine ulaştı. Sosyal hizmet uzmanlarının yaptıkları tespitler sonucunda ailenin maddi durumunun kötü olduğu ve 2 çocuğunun doğuştan kelebek hastası olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda maddi imkansızlıklar yaşayan aileye sosyal kart verilerek maddi yardımda bulunuldu. Yine çocukların rahat uyumaları için ağrı giderici özel şişme yatak alındı.

Çocuklar ilk kez sinemada film izledi

Hastalıkları nedeniyle zor günler yaşayan ve nadiren dışarı çıkan 17 yaşındaki Ergin ve 12 yaşındaki Serkan’a da sosyal hizmet uzmanları tarafından bir sürpriz yapıldı. Sabah saatlerinde evden alınan Ergin ve Serkan, sinemaya ve yemeğe götürülerek keyifli bir gün geçirdiler. Hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen Ergin Karakoç, “Hastalığım nedeniyle çok zor günler geçiriyorum. Dışarı çıkmakta ve akranlarımla bir araya gelmek hemen hemen imkansız. Van Büyükşehir Belediyesi, ben ve kardeşime unutamayacağımız bir gün yaşattı. İkimiz adına çok keyifli bir gün geçirdik. Bugün ben ve kardeşim ilk kez sinemaya geldik. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi.