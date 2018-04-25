Kelkit Çayı'na uçan aracın sürücüsü bulunamadı

Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar'dan Reşadiye'ye giden Ayhan Cebe'nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlandı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe'nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, 112 sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Mustafa Cebe, ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit Çayı'nda arama başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası sürücü Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Suda kaybolan sürücü için Reşadiye ve Niksar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler havadan, karadan akşam saatlerine kadar arama çalışmalarını sürdürdü. AFAD ekipleri ise jandarma ile birlikte Kelkit Çayı kenarında kaza yerinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta arama yaptı. Yapılan arama sürücü Cebe bulunamadı. Sürücüyü bulmak için ilçe halkının da seferber olduğu arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

Vatandaş olarak arama çalışmalarına katıldıklarını belirten Emrullah Demir, Ayhan Cebe'nin bulunması için AFAD'a ilçe halkı olarak destek olacaklarını söyledi.

Hasan Ay