CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te Taha Akyol’un sunduğu ‘Eğrisi Doğrusu’ adlı programa katıldı. Programda soruları yanıtlayan CHP lideri, Adil Öksüz'ün öldürülebileceğini iddia ederek, "Bir duyum, ayrıntı vermek istemem. Yakalanıyor, içeridekilere ters kelepçe takılıyor, ona takılmıyor. Üç tutanak var, GPS aleti var. Biri korumasa böyle olmaz. Arkasında güçlü bir örgüt var, yerli yabancı fark etmez. En büyük endişem de öldürülme ihtimali var. Darbe planlayıcısı konumunda bu kişi. Aletle ilgili bilgiler var ama açıklama şansı yok, veri yok çünkü. Bu aletleri kim getiriyor Türkiye’ye buna bakmak lazım.” dedi.