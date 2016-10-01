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Kemal Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz öldürülebilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adil Öksüz hakkındaki iddialarını yineleyerek 'Adil Öksüz öldürülebilir' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz öldürülebilir

01 Ekim 2016 10:30
Kemal Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz öldürülebilir - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te Taha Akyol’un sunduğu ‘Eğrisi Doğrusu’ adlı programa katıldı. Programda soruları yanıtlayan CHP lideri, Adil  Öksüz'ün öldürülebileceğini iddia ederek, "Bir duyum, ayrıntı vermek istemem. Yakalanıyor, içeridekilere ters kelepçe takılıyor, ona takılmıyor. Üç tutanak var, GPS aleti var. Biri korumasa böyle olmaz. Arkasında güçlü bir örgüt var, yerli yabancı fark etmez. En büyük endişem de öldürülme ihtimali var. Darbe planlayıcısı konumunda bu kişi. Aletle ilgili bilgiler var ama açıklama şansı yok, veri yok çünkü. Bu aletleri kim getiriyor Türkiye’ye buna bakmak lazım.” dedi.

Etiketler: adil öksüz, Kemal Kılıçdaroğlu


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