Kemal Kılıçdaroğlu Strazburg’a gitti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7-9 Kasım tarihlerinde Fransa’da Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu'nun düzenlediği toplantıya katılmak için akşam saatlerinde Ankara’dan İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanına gelen Kılıçdaroğlu’nu parti üyeleri karşıladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Fransa ziyaretine ilişkin basın mensuplarını bilgilendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Sayın Genel Başkanımızla birlikte Avrupa Konseyi’nde temaslar yapacağız. Avrupa Konseyi Genel Sekreteriyle ve komisyon başkanıyla, ayrıca oradaki Türk toplum temsilcileriyle görüşmelerimiz olacak. İlaveten Avrupa Konseyi Parlamenterler meclisinde Sayın Genel Başkanımız popülizm konusunda bir konuşma yapacak, gelecek soruları cevaplayacak” diye konuştu.

Ferhat Yasak