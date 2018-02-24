Kemal Özdeş: 'Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz'

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, galibiyet için geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ve Kasyerispor’u da oynadıkları futbol için kutladığını söyledi. Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlara geri dönmek istediklerini ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

“Bugün kaybettiğimiz için üzgünüm. Geçen hafta Galatasaray’ın oynadığı formatta oynadı Kayserispor takımı. Oyuna başlarken kornerden bir gol bulduk. Ardından direkten dönen bir topumuz var, ikinci golü bulabilecekken. Daha sonra final paslarını veremediğimiz, yine ikinci golü yakalayabileceğimiz anlar oldu. Bugün bizim yarı sahamızda çok ortayla üzerimize geldiler ve bunu iştahla ve doğru yaptı. Belki de yan ortaları savunamadığımız tek topta da 1-1’lik gol oldu. İkinci yarı orta sahada daha fazla pas yapmanın değeri bizim için önemliydi. İkinci yarı daha sağlıklı ön tarafa çıkmaya başladık. Bizim için oyun güvenli giderken gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyunun seyri değişti. Bence ikinci sarı kart doğruydu. Kayseri takımı baskısını daha da artırdı. Kalan bölümde gol bulabilmek için ben de iki forvet ve arkalarında Bernard ile cevap verdim. Golü kovalarken basit, olmayan bir penaltı pozisyonuyla 3-1 geriye düştük. Oyun ondan sonra bizim için kırıldı. 3-2 olduktan sonra futbol o kadar ciddi bir oyun ki iki arkadaşımız birbirine bıraksa buradan 3-3 ile ayrılacaktık. Bugün Kayserispor’un oynadığı oyunu kutluyorum. Benim takımım da buraya kazanmak için geldi. 10 kişi kaldığımızda da bu tutumu sürdürmek istedik ve devam etmek istedik. Herkesin bir hedefi ve hayali var. Kayserispor 5. sıradaki yerini bırakmak istemiyor. Biz de o seviyelere ulaşmak için mücadele ediyoruz. Bunu da son haftaya kadar sürdürmek niyetinde takımım. Bunu unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz.”

Turan Bulut - Cem Atakan

