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Kemal Özdeş: Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü" dedi.

Kemal Özdeş: Bursasporun ritmi bozuldu ve 4-0dan sonra tempo düştü

24 Şubat 2017 23:59

Kasımpaşa ligin 22. haftasında Bursaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özdeş, "İlk yarıdaki Bursaspor maçından sonra oyuncularım 27 puan topladı. İyi bir iş yaptılar. Futbolcularımı kutluyorum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için iyi geçmedi. İlk yarıda gol atması gereken takım Bursaspor'du. Oyuncularımla ritimsizliği düzeltmemiz gerektiğini konuştum. İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü. Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. 8 günde kupa dahil iki önemli maç oynayacağız" diye konuştu. 

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0 (Maç sonucu) |ÖZET VE GOL İZLE Kasımpaşa, Bursa'yı 4'ledi

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Etiketler: kasımpaşa, Kemal Özdeş


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