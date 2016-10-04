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Kemanlı, havai fişekli, serenatlı evlilik teklifi

Kahramanmaraş’ta 2 yıldır görüştüğü sevgilisine öyle evlilik sürprizi hazırladı ki herkesin ağzı açık kaldı.


04 Ekim 2016 17:50

Kahramanmaraş’ta işletmeci olan Samet Can (27), bankacı sevgilisi Nazan Akdeniz’e (26) iş çıkışı kemanlı, havai fişekli, serenatlı evlilik teklifiyle gönülleri fethetti.

2 yıldır görüştüğü sevgilisine evlilik teklifi yapmak için 1 aydır arkadaşlarıyla birlikte çalışan Samet Can, sonunda amacına ulaştı.

Önce Nazan Akdeniz’i iş çıkışında uçan balonlar, papatyalar ve kemanlar eşliğinde karşılayan organizatörler, yürüyüş mesafesinde boş alanda bulunan Samet Can’ın yanına götürdü.

Sevgilini karşısında görmesiyle benimle evlenir misin şarkısını seslendiren Samet Can, göz yaşlarına hakim olmadı.

Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen zaman zaman yere oturan Nazan Akdeniz ise, sevgisine koşarak sarıldı.

Nazan Akdeniz’e serenat eşliğinde evlilik teklifi eden Samet Can, evet cevabıyla sevgilini kucağına alarak uzun süre havada çevirdi. Kısa bir süre dans eden çifti arkadaşları tebrik etti.

Evlilik kararı alan çift, uçan balonları gökyüzüne bırakmasının ardından klasik model bir araçla alandan ayrıldılar.

Sevgilisi Samet Can’a teşekkür eden Nazan Akdeniz, çok mutlu olduğunu ve bu mutluluğun ölene kadar sürmesini temenni etti.

Sevgilisine evlilik tekliflini kabul ettiği için teşekkür eden Samet Can ise “Çok iyi hazırlandık. 2 yıldır görüşüyoruz. İnşallah mutluluğumuz daim olur” diye konuştu. 

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ


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