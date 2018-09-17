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Kemer sıkan Fransa, öğretmenleri işten çıkarıyor

Kemer sıkan Fransa, öğretmenleri işten çıkarıyor
Kemer sıkan Fransa, öğretmenleri işten çıkarıyor

Fransa’da ekonomik sebeplerle memur sayısını azaltmaya karar veren hükumet, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bin 800 memuru işten çıkardı.

Fransa'da devletin cari açığının azaltılması için işten çıkarmalarla ekonomiyi düzeltmeyi hedefleyen hükumet, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenleri ve idari memurları etkileyen bir karar aldı. Yaklaşık 12 milyon öğrenciye hizmet veren 1 milyon memurlu Milli Eğitim Bakanlığından bin 800 kişiyi işten çıkaracağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Bu karar tüm Fransızların yararına, Fransız Devletinin cari açığının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi. 

Ortaokul ve Lise düzeyindeki çalışanları etkileyeceği öğrenilen işten çıkarılmaların 400'ünün idari birimleri hedef aldığı bildirildi. Öğretmenlik mesleğinin eskisi kadar çekici gelmediğini dile getiren Bakan Blanquer, yapılan yeni tasarruf sayesinde öğretmen maaşlarına zam yapılacağını da duyurdu.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı süresince 120 bin memuru işten çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.  

Özlem Kaplan
 

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