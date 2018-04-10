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Kenan Doğulu parayı geri ödedi mi?

Kenan Doğulu parayı geri ödedi mi? Kenan Doğulu, geçtiğimiz ay meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın düğününde sahne alacaktı. Ünlü şarkıcının, düğün için aldığı kaporayı geri ödeyip ödemediği hakkında Doğulu'nun menajerinden açıklama geldi.

Kenan Doğulu parayı geri ödedi mi?

10 Nisan 2018 15:00

Başaran Holding'e ait özel jeti, 11 Mart'ta İran'da düştü. Kazada; Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti.

Uçak düşmeseydi Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğün töreniyle evlenecekti.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini, Kenan Doğulu'nun da peşin aldığı paranın tamamını menajeriyle aileye gönderdiğini yazmıştı. Ancak Habertürk yazarı Esin Övet, dünkü yazısında Kenan Doğulu'nun parayı geri iade etmemiş olabileceğini belirtmişti.

''PARAYI İADE ETTİK, BELGELERİ VAR''

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'na konuşan Kenan Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur , 'Parayı iade ettik, belgeleri var'' dedi.

 

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