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Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'İçerde' açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı fenomen dizi 'İçerde'ye transfer olacağı iddiasına yanıt verdi.

Kenan İmirzalıoğlundan İçerde açıklaması

07 Ocak 2017 13:30

Kenan imirzalıoğlu, teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı.

"ŞİMDİLİK YOK" CEVABI

"Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme!" diyen ünlü oyuncu, 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentiler sorulunca, "Ne güzel dizi değil mi! Kim içeride, kim dışarıda belli değil. 'İçerde misin?' derseniz, değilim. Hayır, şimdilik öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

MİLLİYET GAZETESİ - EMRAH AKÇAAY 

Etiketler: Aras Bulut İynemli, çağatay ulusoy, kenan imirzalioğlu


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