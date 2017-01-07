Kenan imirzalıoğlu, teröre tepki olarak pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan Beşiktaş Şehitler Tepesine yapılacak yürüyüşe katılacağını açıkladı.

"ŞİMDİLİK YOK" CEVABI

"Herkesi bekleriz, inadına mücadele, inadına kenetlenme!" diyen ünlü oyuncu, 'İçerde' dizisine transfer olduğu yolundaki söylentiler sorulunca, "Ne güzel dizi değil mi! Kim içeride, kim dışarıda belli değil. 'İçerde misin?' derseniz, değilim. Hayır, şimdilik öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

MİLLİYET GAZETESİ - EMRAH AKÇAAY