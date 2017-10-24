Kenan İpek, Yargıtay Üyeliğine seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan ipek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.Caner Ünver

ANKARA (İHA) - Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan İpek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan ipek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Caner Ünver