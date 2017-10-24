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Kenan İpek, Yargıtay Üyeliğine seçildi

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan İpek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kenan İpek, Yargıtay Üyeliğine seçildi

24 Ekim 2017 08:10

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan ipek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.Caner Ünver 

ANKARA (İHA) - Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan İpek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kenan ipek’in, Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi. 

Caner Ünver

 

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