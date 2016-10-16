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Kenan Sofuoğlu, 5. kez şampiyonluğunu ilan etti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Kenan Sofuoğlu, 5. kez şampiyonluğunu ilan etti

16 Ekim 2016 13:57

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 11. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya'nın Cadiz kentindeki 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'ndeki sezonun 11. yarışına pole pozisyonunda başlayan Kawasaki Puccetti takımı pilotu Kenan Sofuoğlu, startta liderliğini korudu. Şampiyonluk için mücadeleyi ilk 8'de bitirmesi yeterli olan Kenan, 4. turda arkasındaki takım arkadaşı Randy Krummenacher ve Kallio takımından Niki Tuuli'nin kendisini geçmesine izin verdi.

Red Bull sporcusu Kenan, mücadeleyi lider götüren Krummenacher'in 5. turda yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğa ulaştı. 

Etiketler: kenan sofuoğlu


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