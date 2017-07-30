Kendi yaptığı bileklikleri satarak dünyayı geziyor

İstanbul’da yaşayan 22 yaşındaki Berkan Bilgiç bir süre para biriktirdikten sonra satış elemanlığı işinden istifa ederek dünyayı dolaşmaya başladı. İstanbul'dan cebinde 300 lirayla dünya turuna çıkmaya karar veren Bilgiç, otostop çekerek çıktığı dünya turunda Türkiye’yi gezip Gürcistan'a geçerek burada 12 gün kaldı. Oradan Ermenistan'a geçen genç, Ermenistan'ı otostop çekip aracına bindiği Ermeni subayla 3 günde gezdi. Rotasını İran'a çeviren gezginin İran'a vardığında cebinde 5 dolar para kaldı. İran'da 20 gün boyunca gezen Bilgiç, hiç para harcamadan sokaklarda tanıştığı insanlar ve kullandığı seyahat uygulamaları sayesinde yeni insanlar tarafından ağırlandı. Tüm gezisi boyunca otostop çekerek dolaşan gezgin, İran’dan sonra Türkiye’ye döndü.

Türkiye’den Balkanlara geçen gezgin cebinde hiç para olmadan çıktığı yolculukta kendi yaptığı bileklikleri satarak yemek parasını çıkardı. Yaptığı boncukları satarak Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya, Makedonya ve Montenegro’yu gezen gezgin, birçok kez yanında bulunan çadırda, uyku tulumu içinde yattı. Gezisi boyunca parasını, sattığı bilekliklerden kazanan Berkan Bilgiç, yemek için en ucuz yerleri tercih etti. Doğu ülkelerin de kullandığı mobil uygulamalar sayesinde kalacak yer bulan gezgin, balkan ülkelerinde daha çok sokakta, çadırında kaldı. Gezisine devam edecek olan genç gezginin yeni hedefi Asya kıtasını dolaşmak.

Dünyayı dolaşmak için kendi parasını kazanan Berkan Bilgiç, gezdiği ülkelerdeki anılarını “bilgicberkoo” kullanıcı adıyla instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Yusuf Ali Arslan - Burak Türker