Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 5 Şubat tarihinde Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılığı yapan bir şebeke belirlendi. Şebekeye yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında F.G., Y.A., H.A., B.S. ve N.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 29 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

OPERASYON KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptıkları aramalar görülüyor. Yapılan aramalar adresin çeşitli yerlerine zulalanan uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor.

KENDİLERİNE AİLE SÜSÜ VERMİŞLER

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden F.G.’nin sahte kimlik kullandıkları ve kendilerine aile süsü verdikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, F.G. ve Y.A. tutuklanırken, H.A. adli kontrol şartıyla, B.S. ve N.A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tugay Saday