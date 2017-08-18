Diğer
Kategoriler

Kendilerini patlatan teröristlerin evinden silahlar ve el bombaları çıktı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir köy evinde teslim olmayıp kendilerini patlatan 2 teröristin evinde 2 kalaşnikof, 2 tabanca, 3 el bombası ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Kendilerini patlatan teröristlerin evinden silahlar ve el bombaları çıktı

18 Ağustos 2017 20:58
Kendilerini patlatan teröristlerin evinden silahlar ve el bombaları çıktı - Tıkla İzle

Olay, bugün sabah saatlerinde Hozat ilçesi Yenidoğdu köyünde bir evde meydana gelmişti. MKP terör örgütü üyesi 2 teröristi tespit eden İl Jandarma Komutanlığı timleri operasyon düzenlemişti.

Teröristler 'teslim ol' çağrısına karşı teslim olmayı kabul etmeyip, kendilerini evin banyosunda el bombası ile patlatarak ölmüştü.

Valilik, güvenlik güçlerinin evde yaptığı aramada, 2 adet kaleşnikof, 7 şarjör, çok sayıda mermi, 2 adet tabanca, 3 el bombası, 2 adet dürbün, 2 adet şemsiye,1 adet fotoğraf Makinesi, 1 EYP düzeneği ve bu düzenekte kullanılmak üzere hazırlanmış tüp ele geçirildiğini bildirdi. 

Etiketler: mühimmat, Tunceli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç