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Kendini ağaca asarak intihar etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir genç, kendini iple ağaca asarak intihar etti.

Kendini ağaca asarak intihar etti

24 Ocak 2017 23:08

Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi’nde bir vatandaş, bir kişiyi ağaca asılı vaziyette görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin 28 yaşındaki M.S.G.’ye ait olduğu tespit edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen M.S.G.’nin cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlker Uyar 

Etiketler: intihar etti, Kendini ağaca asarak, manisa, Turgutlu


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