Kendini avukat olarak tanıtıp taksiciyi gasp etti - Tıkla İzle

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Eminönü'nde Kemal Özkan idaresinde ticari taksiye binen bir şahıs kendisini Şişli Halaskargazi Caddesi'ne götürmesini istedi. Şişli Halaskargazi Caddesi'ne geldiklerinde ön koltuğa geçerek kendisini avukat olarak tanıtıp konuşmaya başlayan şahıs, taksi şoförü Özkan'ın karnına bıçak dayadı. Ticari taksi şoförünün yaklaşık bin 600 lirasını gasp eden şahıs, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaçan şahıs araçta el çantasını ve sarı zarflarını unuturken, taksici de polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Gasp edilen şoför ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şahsın olay yerinin karşısında bulunan iş hanına kaçtığını söyledi. Bunun üzerine şoför ve polisler iş hanında geniş çaplı arama başlattı. Yapılan aramalar sırasında gaspçının olmadığını anlaşıldı. Taksi şoförü Özkan, işlemler için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaspçının kaçma anı kamerada

Kendisini avukat olarak tanıtıp ticari taksi şoförünü gasp eden şahsın kaçış anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin aracın yanından uzaklaşarak yolun karşısını koşarak geçtiği görülüyor.

"Bin 600 lira param gitti"

Gasp anını anlatan taksi şoförü Kemal Özkan, "Eminönü'nden aldım arkadaşı buraya getirdim. Gelirken avukatım diye konuşarak buraya geldik. İlk önce 200 lira verdi bana bozar mısın diye. O 200'ü bozdum. Cebimdeki paraları görünce de bıçak çekti kaçtı gitti. Bin 600 lira param gitti. İş hanına kaçtı gitti" dedi.

Murat Horoz