Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Enver Ş. isimli şahıs, kendisine yaklaşık 600 bin TL borcu olduğu olduğu iddia edilen Sezgin Maçka (48) ve yanındaki Adnan A. ile Hürriyet Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinin arasında bulunan Yürüyüş Yolu üzerinde karşılaştı. Burada tarafların tartışması üzerine emekli polis olduğu öğrenilen Enver Ş., üzerinde bulunan iki tabancayı çıkararak Sezgin Maçka ve Adnan A.’ın üzerine kurşun yağdırmaya başladı. Olay esnasında Adnan A. Hürriyet Caddesine doğru kaçarken, Sezgin Maçka da Cumhuriyet Caddesi yönüne doğru kaçtı. Sezgin Maçka ve Adnan A.’ın üzerine kurşun yağdıran zanlı Enver Ş., daha sonra elindeki silahlarla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Zanlı börekçide yakalandı

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen 112 ekipleri, yaralanan Sezgin Maçka ve Adnan A.’ya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra Sezgin Maçka’yı Kocaeli Devlet Hastanesine, Adnan A.’yı da İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Sezgin Maçka, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan A. isimli yaralının da vücuduna 2 mermi isabet ettiği ve ameliyata alındığı öğrenildi. Şahısların üzerine kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Enver Ş.'yi ise İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri yakında bulunan bir börekçide yakaladı. Yakalanan zanlı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Dinçer Akbir