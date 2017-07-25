Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakladı

İddiaya göre, Suriyeli Faysal Mahmut (42) Türk vatandaşı Nurcan Gül (35) ile dini nikahla evlendi. Bugün öğle saatlerinde Mahmut eve gelerek eşi Gül'e kendisini aldattığını söyledi. Gül ise "Kim söylüyorsa yalan söylüyor ben seni aldatmıyorum öyle bir şey yok" dedi. Ancak koca eşine inanmayarak mutfaktan bıçağı alıp eşini sırtından ve karnından bıçakladı. Çığlıkları duyan Gül'ün yakınları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaçmaya çalışan koca olay yerine çağrılan polis tarafından yakalanıp Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Sırtından iki karnından bir bıçak darbesi alan genç kadın ise olay yerine gelen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Zanlının sorgusu devam ediyor.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya