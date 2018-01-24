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Kendisini döven kocasını kızı ile birlikte öldürüp, üzerine beton döktü

Avcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasını 13 yaşındaki kızı ile birlikte öldürdü. Cesedi iki gün saklayan ve üzerine beton döken kadın ve kızı, polis tarafından gözaltına alındı.

Kendisini döven kocasını kızı ile birlikte öldürüp, üzerine beton döktü

24 Ocak 2018 15:45
Kendisini döven kocasını kızı ile birlikte öldürüp, üzerine beton döktü - Tıkla İzle

Olay, Avcılar Ambarlı'da meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı B, 13 yaşındaki kızı S.B. ile birlikte şiddet gördüğü uyuşturucu bağımlısı eşi Alper B.'yi evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurarak öldürdü. Eşinin cansız bedenini yorgana saran kadın, yatak odasında öldürdüğü eşinin cansız bedenini sakladı. Olaydan iki gün sonra tekrar odanın kapısını açan Nazlı B., kızının da yardımıyla evinin altında bulunan iş yerinin kuyusuna eşinin cansız bedenini atıp üzerine çimento döktü. Dün gece saatlerinde iş yeri kuyusunda ceset bulunduğu ihbarını alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı ihbar alıp olay yerine gitti. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Büro dedektifleri olayın bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Cinayet silahını yatak odasındaki dolaba saklamış

Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında ise evde bir miktar uyuşturucu ile birlikte kadının olayı gerçekleştirdiği silahı yatak odasındaki dolapta buldu. Ayrıca kadının söylemesi üzerine yatak odasında bazanın altına bakan ekipleri Alper B.'ye ait 2 adet pompalı tüfeği de bularak el koydu.

Cinayeti işleyen anne ve kızı, Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Murat Delice

Etiketler: avcılar, cinayet

 

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