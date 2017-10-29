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Kendisini şemsiyeyle gizleyip soygun yaptı

İstanbul Tuzla’da kendisini şemsiyeyle gizleyip soygun yapan kişi, polisten gizlenemedi.

Kendisini şemsiyeyle gizleyip soygun yaptı

29 Ekim 2017 14:29
Kendisini şemsiyeyle gizleyip soygun yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tuzla’da kedi figürlü şemsiyeyle yüzünü saklayarak bir markete giren S.E. isimli soyguncu kasaya yöneldi. Şemsiyeyle kendini kamufle eden şahıs bir elinde şemsiyeyi tutarken diğer elindeki silahla kasiyeri tehdit etti. Daha sonra kasiyerden paraları isteyen şahıs ardından paraları poşete koydurttuktan sonra, içinde 6 bin lira olan para dolu poşeti alarak kayıplara karıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri şemsiyeli soyguncuyu bulmak için harekete geçti. Ardından şahsın şemsiyeyi kapatarak gezdiği görüntüsünden yüzünü belirleyen polisler, kısa sürede soyguncunun izini buldu. Soyguncunun evini tespit eden polis şahsı kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur 

Etiketler: şemsiye, soygun

 

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