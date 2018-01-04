Kent merkezine yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu

Mersin kent merkezinde dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerin içinden geçerken zorlanırken, bazı araçlarda yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu bölgelerde suları boşaltmaya çalışırken, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı vatandaşlar da işlerine geç gitmek zorunda kaldı.

Sağanak yağmur dışında merkez ve diğer bazı ilçelerde kuvvetli dolu yağışı oldu. Sabah saatlerinde merkez Mezitli ilçesinin bazı bölgelerine yağan dolu, kar görüntüsü oluşturdu. Bazı sokaklar beyaza bürünürken, yol kenarları yaklaşık 15 santimlik doluyla doldu. İşe, okula gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar görüntüsü veren doluyu görünce şaşkına döndü. Özellikle çocuklar kar görünümlü doluyla birlikte fotoğraf çekilirken, bazı vatandaşlarda doluyla arabalarının önüne kardan adam yapmaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri, Mersin ve çevrelerinde sağanak yağmurun bugünde etkili olacağını, vatandaşlar sel, ani su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.