Popülaritesini her gün arttırıp adından sıkça söz ettiren Durmaz, ilk olarak DJ performansları sergileyip önemli bir kazanç elde ederken en son da TV 8'de moda programında jüri üyeliğine kadar yükselmişti.

Kerimcan Durmaz'ın bu işleri Samsun'da kendisine saldırılması sonrası bir anda tersine döndü.

Psikolojikmen ve fiziksel olarak zor günler geçiren Durmaz'a bir kötü haber de Acun Ilıcalı'nın TV 8 kanalında yayınlanan ''İşte Benim Stilim'' programından geldi.

İddialara göre darp olayı sonrası TV8 yönetimi Kerimcan Durmaz'ın İşte Benim Stilim programındaki jüri üyeliğine son verdi. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK